Житло в Європі стає недосяжним: ціни відірвалися від доходів

3 июля 2026, 12:45

Ринок нерухомості в Європі стрімко йде від людей. У низці великих міст житло коштує в 16–19 разів більше за середній річний дохід домогосподарства — це далеко за межею доступності, констатує Euronews за даними Numbeo.

Одні з найгірших показників фіксують у Лісабоні, Празі, Мілані, Тирані, Відні, Белграді, Парижі та Лондоні.За останнє десятиліття ціни на житло зросли в рази швидше за зарплати, а дефіцит пропозиції лише посилює кризу.Експерти попереджають: без системних рішень житло в ЄС і далі перетворюватиметься на розкіш, а не базову потребу.