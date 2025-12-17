Чернігів — серед лідерів за зростанням цін на житло

17 декабря 2025, 12:45

Чернігів увійшов до топу міст України з найшвидшим подорожчанням нерухомості. За 2025 рік однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали на 11% — на рівні з Києвом.

Двокімнатні зросли в ціні на 18%, що вивело місто на третє місце в рейтингу разом з Одесою.Середні ціни станом на грудень 2025 року:

1-кімнатна — близько 34 тис. $

2-кімнатна — 51 тис. $

3-кімнатна — 59 тис. $



На вартість впливають логістика, дефіцит робочої сили, стабільний попит та державні програми підтримки (зокрема для ВПО і ветеранів). Водночас через безпекову ситуацію та масовані атаки дронами попит восени дещо знизився.



Експерти зазначають: різкого стрибка цін найближчим часом не прогнозують, однак багато залежатиме від безпекових і економічних факторів.