ASUS представляє стратегію Always Incredible на CES 2026

9 января 2026, 14:15

Компанія продемонструвала інтелектуальні технології, що покликані підвищити продуктивність, розкрити творчий потенціал та покращити якість повсякденного життя.

Керуючись своєю візією «Штучний інтелект скрізь. Неймовірні можливості» (Ubiquitous AI. Incredible Possibilities), компанія ASUS продемонструвала, як вона інтегрує штучний інтелект у сегменти хмарних обчислень, периферійних систем і персональних пристроїв, щоб зробити взаємодію з технікою ще розумнішою та простішою.



ШІ-стратегія ASUS базується на семи ключових напрямках: інфраструктура, сталий розвиток, робочий простір, промисловість, повсякденне життя, творчість та охорона здоров’я. Роблячи акцент на технологіях штучного інтелекту для роботи, творчості та повсякденного життя, ASUS презентує передові рішення на CES 2026. Компанія доводить, що сьогодні кожен може поставити штучний інтелект собі на службу, щоб працювати ефективніше та творити без обмежень.



Під час CES компанія ASUS також демонструє свою екосистему продуктів з підтримкою штучного інтелекту, що стрімко розширюється. Від потужних настільних ПК і витончених ультрапортативних ноутбуків до компактних мобільних пристроїв, а також програмного забезпечення й сервісів на базі штучного інтелекту — ASUS пропонує інновації, що ґрунтуються на єдиній комплексній стратегічній архітектурі ШІ. ASUS продовжує зміцнювати свою конкурентну перевагу в широкому спектрі рішень, пропонуючи інтелектуальні технології, що доступні для кожного користувача в будь-якій точці світу.



У межах напрямку Workspace AI компанія ASUS пропонує інтелектуальні рішення, що підвищують ефективність та безпеку роботи завдяки інтеграції хмарного та локального (On-Premises) штучного інтелекту. Центральне місце в цьому портфелі продуктів займає ASUS MyExpert[i] — універсальна ШІ-платформа, що підвищує продуктивність, покращує якість результатів та оптимізує повсякденні завдання для професіоналів у найрізноманітніших бізнес-сценаріях. MyExpert об’єднує п’ять інтелектуальних функцій в єдиному інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі: AI Chat (чат-бот), Knowledge Hub (база знань), Advanced Tools (розширені інструменти з AI Writer та Mail Master), AI ExpertMeet з автоматичним створенням звітів після зустрічей, а також File Search для миттєвого пошуку файлів. Усі функції базуються на надійній системі захисту даних, що гарантує стабільну та безпечну співпрацю як у локальних, так і у хмарних середовищах.



Поєднуючи елегантний дизайн, продуктивність на базі штучного інтелекту та безпеку корпоративного рівня, ASUS ExpertBook Ultra (B9406) встановлює новий стандарт для професійних ноутбуків категорії Copilot+ PC. Неймовірно легкий (від 0,99 кг[ii]) і тонкий (10,9 мм) корпус із магнієво-алюмінієвого сплаву з нанокерамічним напиленням поєднує в собі високу міцність і вишуканий дизайн. Завдяки процесору Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 (у максимальній конфігурації) з продуктивністю нейронного процесора до 50 TOPS[iii], а також передовим функціям Microsoft Copilot+ та ASUS MyExpert, ноутбук забезпечує сучасні багатозадачні можливості на базі ШІ, прискорення робочих процесів і виконання найскладніших завдань штучного інтелекту. Потужна система охолодження ExpertCool Pro (TDP 50 Вт[iv]), розкішний сенсорний дисплей Tandem OLED з роздільною здатністю 3K й покриттям проти відблисків і відбитків пальців, об’ємний звук Dolby Atmos® та тачпад із тактильним відгуком перетворюють роботу за ASUS ExpertBook Ultra на справжнє задоволення. Пристрій також оснащений системою захисту ASUS ExpertGuardian, яка охоплює технологію Secured-core PC, біометричну автентифікацію, а також BIOS і драйвери корпоративного рівня.



Пристрій ASUS UGen300 USB AI Accelerator розкриває можливості периферійного ШІ, миттєво перетворюючи будь-який пристрій на робочу станцію, готову до роботи з алгоритмами штучного інтелекту. Оснащений процесором Hailo-10H з потужністю ШІ-прискорення 40 TOPS та 8 ГБ виділеної пам’яті LPDDR4, цей «прискорювач» легко впорається з великими моделями та складними завданнями у сфері генеративного штучного інтелекту. Завдяки інтерфейсу USB-C та підтримці Plug-and-Play, він сумісний із Windows, Linux та Android, гарантуючи легку інтеграцію в будь-яку ІТ-інфраструктуру. Розроблений для забезпечення високої продуктивності генеративного ШІ на периферії, пристрій використовує для обчислень власну пам’ять, не застосовуючи ресурси основного комп’ютера. Він підтримує різноманітні типи моделей (зокрема LLM, VLM, Whisper), а повна сумісність із фреймворками TensorFlow, PyTorch та ONNX відкриває розробникам шлях до створення інтелектуальних робочих процесів, обробки даних у реальному часі та надійних локальних ШІ-застосунків.



Міні-ПК ASUS NUC 16 Pro пропонує швидку, інтелектуальну та безпечну платформу для підприємств, які впроваджують технології штучного інтелекту. Завдяки процесору Intel Core Ultra X9 Series 3 і пам’яті LPDDR5x, він прискорює розробку рішень у сфері штучного інтелекту, машинне навчання та розширений аналіз даних, забезпечуючи сукупну продуктивність платформи до 180 TOPS для найбільш вимогливих інтелектуальних застосунків. Він також оснащений технологією ASUS AI SuperBuild, яка дозволяє користувачам навчати та доналаштовувати великі мовні моделі локально. Це гарантує безпеку конфіденційних даних і забезпечує ефективну роботу автономних ШІ-агентів. Підключення та надійність для сучасних робочих місць забезпечуються завдяки інтерфейсам Wi-Fi 7, Bluetooth® 6, двом портам LAN, підтримці двох SSD та fTPM 2.0. Гнучкі можливості розширення — зокрема підтримка чотирьох 4K-дисплеїв одночасно, апгрейд без використання інструментів і функція Power Sync — гарантують якісну інтеграцію пристрою в корпоративне середовище.



Розроблений для складних корпоративних, офісних і промислових завдань, міні-ПК ASUS ExpertCenter PN55 забезпечує високу продуктивність ШІ-обчислень для впровадження інтелектуальних та швидких робочих процесів. Завдяки процесору AMD серії Ryzen™ AI 400 (до 12 ядер і 24 потоків), інтегрованій графіці AMD Radeon 800M та нейронному процесору AMD XDNA2 з продуктивністю до 55 TOPS, він пропонує на 10% більше ШІ-продуктивності, ніж попереднє покоління пристрою. З функціями Copilot+ та іншими інтелектуальними ШІ-агентами виконання складних завдань стає швидшим та ефективнішим. Компактний корпус об’ємом 0,6 л, що відкривається без допомоги інструментів, оснащений двома 2,5-гігабітними мережевими портами, шістьма роз’ємами USB та модулем Wi-Fi 7. Пристрій підтримує підключення чотирьох 4K-дисплеїв одночасно, а графіка Radeon 800M забезпечує вражаючу продуктивність для створення контенту, професійних програм і складних обчислювальних завдань.



Екосистема ASUS Creator AI — це симбіоз потужного «заліза» та унікального програмного забезпечення (StoryCube, MuseTree та Creator Hub), створена для того, щоб вивести продуктивність користувачів на новий рівень. Призначені для професійного редагування та творчості в дорозі, пристрої серії ProArt поєднують у собі швидкість, інтелектуальні функції та гнучкість використання. Вони допомагають творцям працювати ефективніше та легко втілювати свої ідеї в життя.



Ноутбук-трансформер ProArt GoPro Edition (PX13) розроблений для тих, хто творить у подорожах. Це мобільний хаб для креаторів, де дизайн, натхнений естетикою GoPro, зустрічається з високою продуктивністю для обробки контенту. Завдяки процесору AMD Ryzen AI Max+ 395 та уніфікованій пам’яті обсягом до 128 ГБ, він ідеально підходить для обробки 3D-матеріалу в реальному часі, ШІ-апскейлінгу й складного відеомонтажу. Спеціальна гаряча клавіша GoPro забезпечує миттєвий доступ до GoPro Cloud і GoPro Player. Водночас StoryCube — перша програма для Windows, що отримала інтегровані функції для роботи з медіафайлами та панорамним 360°-відео з хмари GoPro, упорядковуючи контент за часовою шкалою, пристроєм або локацією для максимально зручного керування файлами. Цей надійний 13-дюймовий пристрій «2-в-1» отримав сенсорний дисплей ASUS Lumina OLED формату 3K з підтримкою стилуса. Вбудований контролер ASUS DialPad забезпечує прецизійну роботу з кольором і максимально зручне керування професійними інструментами. Пристрій вагою лише 1,39 кг оснащений шарніром, що розкриває екран на повні 360°. Він постачається з 12-місячною підпискою GoPro Premium+, яка відкриває користувачам доступ до необмеженого хмарного сховища та розширених інструментів редагування, а також надає повну свободу для створення та керування своїми роботами в будь-якій точці світу.



ASUS ProArt PZ14 (HT7407) — найпотужніший планшет ASUS для творчих людей, створений для роботи в дорозі. Завдяки 18-ядерному процесору Snapdragon® X2 Elite із продуктивністю ШІ до 80 TOPS, він забезпечує швидку роботу інтелектуальних функцій для складних завдань. Платформа Copilot+ PC та застосунки ASUS Creator, зокрема StoryCube і MuseTree, роблять процес створення контенту більш інтелектуальним, швидким та інтуїтивним. Дисплей ASUS Lumina Pro OLED — це поєднання соковитих кольорів, глибокого контрасту та плавної динаміки. Антивідблискові властивості та захист зору роблять тривалу роботу максимально комфортною. Універсальний набір аксесуарів містить стилус ASUS Pen 3.0, Bluetooth-клавіатуру та багатофункціональний чохол-підставку для роботи пристрою в різних положеннях. ProArt PZ14 важить лише 0,79 кг і має алюмінієвий корпус завтовшки 9 мм, виготовлений на станку з ЧПК. Він пройшов випробування за військовим стандартом США MIL-STD-810H та має рівень захисту від пилу та бризок IP52, тому дає змогу творцям працювати ефективно за будь-яких умов.



ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 — перша компактна 2,5-слотова відеокарта ASUS, створена спеціально для професійної творчості. Розроблена на базі революційної архітектури NVIDIA Blackwell, серія графічних процесорів GeForce RTX 50 відкриває нову еру можливостей для геймерів і творців контенту. Потужні модулі прискорення ШІ гарантують неймовірну якість графіки та інноваційний досвід взаємодії. Прискорюйте робочі процеси з NVIDIA DLSS 4, миттєво генеруйте зображення та втілюйте найсміливіші ідеї з платформою NVIDIA Studio.



У ProArt GeForce RTX 5090 застосовано двосторонню систему наскрізної вентиляції, що підвищує ефективність охолодження приблизно на 11% і дозволяє зменшити розмір карти на 27% порівняно зі стандартними рішеннями. Такий компактний формат ідеально підходить для робочих станцій малого формфактора та систем із декількома відеокартами. Максимальна продуктивність забезпечується двома потужними вентиляторами Axial-tech, парою вентильованих підсилювальних пластин та випарною камерою з термоінтерфейсом на основі рідкого металу.



Мінімалістичне оздоблення з текстурою натурального дерева та вбудований роз’єм USB Type-C гармонійно поєднуються з безкомпромісною потужністю. Відеокарта оптимізована для роботи з ШІ, що дозволяє значно прискорити 3D-моделювання, дизайн та монтаж відео високої роздільної здатності.



ASUS Zenbook DUO нового покоління з двома 14-дюймовими дисплеями ASUS Lumina Pro OLED відкриває розширені можливості для професійної роботи. Завдяки модернізованому шарніру відстань між дисплеями скоротилася на 70%, що створює у користувача відчуття цілісного екрана. OLED-дисплеї пристрою гарантують неймовірну якість зображення з підтримкою адаптивної частоти оновлення в діапазоні 48–144 Гц і захистом від відблисків.



Ноутбук також оснащений аудіосистемою з шести динаміків з об’ємним звуком та інструментами ScreenXpert, що покращують взаємодію між екранами. Поєднання процесора Intel Core Ultra X9 Series 3, графіки Intel Arc та NPU на 50 TOPS гарантує неймовірну швидкодію. Вдосконалене охолодження та два акумулятори сукупною ємністю 99 Вт·год дозволяють отримати продуктивність рівня дискретного комп’ютера будь-де. Повністю виконаний із матеріалу Ceraluminum, його корпус відзначається надзвичайною довговічністю. Посилений прихований шарнір, технологія Smudge-Free, зносостійка клавіатура та нова система кріплення MagLatch забезпечують ідеальний баланс між портативністю, потужністю та надійністю.



Ноутбук ASUS Zenbook A16 створений для тих, хто постійно перебуває в русі, та мобільних професіоналів, яким потрібен потужний і водночас портативний пристрій. Цей ноутбук вагою лише 1,2 кг пропонує розкішний 16-дюймовий OLED-дисплей формату 3K та потужну начинку. Користувачі отримують максимум екранної площі, уникаючи при цьому масивності, притаманної великим пристроям. З 18-ядерним процесором Snapdragon X2 Elite Extreme (NPU продуктивністю 80 TOPS) — це найшвидший і найпотужніший ноутбук на базі Snapdragon. Пристрій повною мірою реалізує потенціал локального ШІ та пропонує виняткову енергоефективність, що дозволяє йому працювати в автономному режимі більше ніж добу. Кришка, робоча панель та основа ноутбука виготовлені з Ceraluminum — ексклюзивного матеріалу ASUS, створеного для забезпечення виняткової міцності, зносостійкості та захисту від подряпин. Завдяки багатошаровому покриттю ASUS Smudge-Free поверхні ноутбука залишаються бездоганно чистими. Це покриття захищає ноутбук від відбитків і плям, надовго зберігаючи преміальний вигляд та покращуючи зносостійкість матеріалу. Графіка професійного рівня у поєднанні з надзвичайною легкістю дозволяє творити, працювати та грати без компромісів. Цей високопродуктивний ноутбук створений для тих, хто не звик обмежувати себе стінами офісу.

ASUS Zenbook A14 (UX3407) вагою менше 1 кг — це ноутбук класу Copilot+ PC, виготовлений із надлегкого та міцного матеріалу Ceraluminum. Він втілює концепцію функціональної портативності без жодних компромісів. Завдяки 18-ядерному процесору Snapdragon X2 Elite з NPU продуктивністю 80 TOPS, він забезпечує ефективну роботу в багатозадачному режимі з підтримкою ШІ та пропонує унікальні можливості Copilot+ для оптимізації робочих процесів. Компактний, потужний і створений для професіоналів, які часто подорожують, він поєднує легку конструкцію, процесор нового покоління та акумулятор, що забезпечує до 35 годин автономної роботи в режимі відтворення відео.



ASUS V400 AiO (VM441QA) — це перший у світі моноблок категорії Copilot+ PC[v] на базі Snapdragon X, що поєднує високу продуктивність з елегантним ультратонким корпусом. 24-дюймовий дисплей Full HD з широкими кутами огляду (178°) та опціональною сенсорною панеллю робить роботу, навчання та розваги максимально зручними та інтуїтивно зрозумілими. Процесор Snapdragon X гарантує швидку й тиху роботу ASUS V400 AiO. Моноблок чудово працює в режимі багатозадачності, а також підходить для творчих завдань, повсякденних ігор та повноцінного використання ШІ-функцій Copilot з локальним прискоренням (NPU 45 TOPS). Завдяки двом 3-ватним динамікам із підтримкою Dolby Atmos та оптимальному набору портів введення-виведення, цей моноблок є компактним, енергоефективним та інтелектуальним рішенням для сучасного дому та офісу.



Натхнена естетикою сучасного інтер’єру, нова лінійка домашніх настільних ПК ASUS серії V (VM701MG, VM501MH, V501MV, V501SV) поєднує в собі натуральні текстури, м’яке підсвічування з колірною температурою 4000K та закруглені краї. Вони створюють теплу, заспокійливу атмосферу та ідеально вписуються в сучасний житловий простір. У цих ПК поєднується зручний для домашнього використання дизайн і тиха система охолодження, до складу якої входять великий корпусний вентилятор, мідна теплова трубка та вентиляційний канал у задній частині корпусу, що забезпечують стабільну й безшумну роботу навіть під високим навантаженням. Завдяки новітнім процесорам Intel або AMD Ryzen (зокрема Ryzen AI 7 із NPU продуктивністю понад 50 TOPS для роботи функцій Copilot+) та можливості конфігурування двома графічними процесорами NVIDIA GeForce RTX 5060, кожен комп’ютер забезпечує бездоганну роботу під час повсякденних завдань, розваг та творчості. Комп’ютери V-серії поєднують надійність корпоративного класу з високою енергоефективністю 80 PLUS Platinum. Завдяки використанню твердотільних конденсаторів і суворим тестам на витривалість, ці пристрої гарантують роки стабільної роботи, ідеально доповнюючи сучасний дім.