Захист супутникових систем – обов’язкова умова протистояння гібридним агресіям

17 ноября 2023, 14:15

Війна, яку веде росія проти України, продемонструвала можливості використання агресором сучасних технологій у різних доменах.

І частиною таких технологій є супутниковий зв’язок та кіберзброя. Про це, виступаючи на Світовому економічному форумі, сказав заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.

Напередодні вторгнення російські хакери, які пов’язані із силовими структурами, значно наростили кількість та потужність атак на українські інформаційні системи. При цьому кібератаки використовують як для знищення критичної інформаційної інфраструктури, так і для шпигунства та пропаганди. І такі дії, серед іншого, зачіпають і космічну сферу.У ніч повномасштабного вторгнення російські хакери здійснили кібератаку на супутникову систему Viasat, яку використовували українські військові як один із резервних каналів зв’язку. Ця спроба не мала значного впливу на хід бойових дій, однак призвела до серйозних перебоїв надання послуг цивільним користувачам, здебільшого у європейських країнах. Це – свідчення того, що кордони агресії у сучасному інформаційному світі розмиваються, тому важливим завданням для всіх демократичних країн є формування спільної системи захисту.З іншого боку, росія використовує супутникові системи передавання телевізійного сигналу для ведення пропаганди. На тимчасово окупованих територіях війська країни-агресора знищували українську телекомунікаційну інфраструктуру, щоб обмежити доступ українців до правди. У багатьох місцях, які перебувають під контролем окупантів, наші громадяни не мають доступу до інших джерел інформації, тільки до супутникового телебачення. І російська федерація використовує цей канал для агресивної пропаганди. Така сама пропаганда через супутникові канали доноситься до громадян інших країн, виправдовуючи ведення росією агресивної загарбницької війни й геноцид українського народу."І ще один виклик не лише для України, а й для інших європейських країн, – як заборонити російську пропаганду та глибинні фейки тощо", – підкреслив Олександр Потій.Уже зараз варто працювати над організацією кіберзахисту та підтримкою кібербезпеки супутникової інфраструктури. І це стосується не тільки супутників, а й наземної інфраструктури, центрів управління та кінцевих користувачів. Так само потрібно забезпечити кібербезпеку виробництва програмного і апаратного забезпечення. Адже це – велика галузь, а її ланцюжки поставок містять багато компаній.