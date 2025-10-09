Китай виходить на оперативний рівень у сфері гіперзвукових технологій

9 октября 2025, 13:45

Китайський оборонно-аерокосмічний сектор продемонстрував новий етап розвитку гіперзвукових технологій.



Компанія Lingkong Tianxing Aerospace — один із ключових розробників у цій сфері — опублікувала відео до свого сьомого ювілею, де вперше показала прототипи нових гіперзвукових ракет і експериментального літального апарата, призначеного для польотів у верхніх шарах атмосфери.

З оприлюднених кадрів видно, що низка моделей була навмисно розмита — ймовірно, для приховування конфігурацій або цільових платформ. Однак навіть уривки відео демонструють масштабність проєктів, що охоплюють гіперзвукові системи військового та потенційно цивільного призначення.



Lingkong Tianxing зазначає, що її дослідження виходять за межі ракетних програм і включають розробку експериментального літака, здатного розвивати швидкість до М=4 (понад 4900 км/год). Апарат має діяти на висотах від 20 до 100 км — у так званому “околокосмічному” шарі, де досягається оптимальний баланс між аеродинамікою та тепловим навантаженням.



Перший політ заплановано на 2026 рік. Під час випробувань інженери перевірять термостійкі матеріали, аеродинаміку корпусу та роботу гібридної силової установки. Цей тест має стати підтвердженням переходу від лабораторних експериментів до реального етапу операційної перевірки технологій.

Таким чином, гіперзвукові дослідження КНР більше не залишаються теоретичними — вони входять у фазу повноцінних випробувань. Протягом наступних років світ може побачити наймасштабніші прориви у високошвидкісній аерокосмічній технології, що безпосередньо змінять баланс сил у сфері стратегічних озброєнь.