Нова лінійка китайський гіперзвукових ракет YJ

19 августа 2025, 11:45

КНР готується використати парад у Пекіні як політичний і технологічний сигнал — публічну демонстрацію нових ударних гіперзвукових і надзвукових ракет.



У центрі уваги опинилися одразу чотири нові системи: YJ-15, YJ-17, YJ-19 та YJ-20. Це спроба показати не окремий зразок, а лінійку, що може створити комплексну багаторівневу загрозу для надводних і наземних цілей у Тихоокеанському регіоні.

YJ-15, за своїми контурами, є еволюцією вже відомої надзвукової ПКР YJ-12, оснащеної прямоточним двигуном і багатоканальною системою повітрозабірників. Тобто Пекін робить ставку на доведення вже відпрацьованих технологій, що підвищує надійність, але не несе принципового прориву.



Натомість YJ-17 має зовнішність, нетипову для попередніх зразків, імовірно поєднуючи концепцію гіперзвукового глайдера з можливістю запуску з балістичних носіїв. Це вбудовує Китай у тренд розробки планерних блоків, які здатні обходити ПРО та маневрувати на фінальній ділянці.



YJ-19 виглядає ще більш амбітно: за характеристиками вона схожа на гіперзвукову крилату ракету великої дальності з прямопотоковим двигуном, тобто йдеться про спробу створити аналог перспективних американських HAWC або російських «Цирконів».



Нарешті, YJ-20 нагадує балістичну ракету морського базування, випробувану на есмінцях Type 055. Її інтеграція у надводний флот демонструє прагнення Пекіна отримати інструмент швидкого удару з моря, що розширює зону A2/AD у регіоні.



У цьому контексті варто згадати й раніше показану YJ-21 — гіперзвукову протикорабельну ракету з швидкістю до 10 Махів. Якщо YJ-21 є «зброєю стримування» проти авіаносних ударних груп, то нова серія виглядає як спроба закрити різні ніші — від тактичних до стратегічних.



Ключовий акцент цієї презентації — створення багаторівневої шкали засобів ураження: від класичних надзвукових ПКР до гіперзвукових систем, здатних пробивати протиракетну оборону США та союзників.

Китай прагне показати себе як державу, здатну одночасно продукувати цілу гаму сучасних ракет, що охоплюють надзвуковий і гіперзвуковий сегмент. Це не стільки технічний прорив, скільки демонстрація масштабності підходу: Пекін вибудовує «ракетну екосистему», яка повинна створити асиметричну перевагу у Тихоокеанському регіоні. Реальні характеристики нових зразків залишаються неперевіреними, однак сам факт їх публічного показу сигналізує про готовність КНР переводити свої напрацювання з рівня експериментів до серійної лінійки, здатної впливати на баланс сил із США та союзниками.