РФ спустила на воду новий фрегат-носій "Цирконів"

25 августа 2025, 11:45

Росіяни спустили на воду п’ятий фрегат проєкту 22350 — "Адмірал Амелько", який має стати носієм гіперзвукових ракет 3М22 "Циркон".



Проте реальні темпи будівництва цих кораблів свідчать про значні проблеми у суднобудівній галузі РФ.

Закладений ще у 2019 році, новий фрегат планують ввести в експлуатацію лише у 2027-му — тобто, цикл будівництва складе щонайменше 8 років. Для порівняння, перший корабель цього проєкту будували 12 років (2006–2018), і нинішні темпи показують, що десятий фрегат може бути готовий не раніше середини 2030-х.При цьому показовою є різниця з іншими країнами. Наприклад, Японія планує побудувати та ввести в стрій 12 фрегатів класу Mogami за ті ж 8 років і вже уклала угоду на продаж ще 11 аналогічних кораблів Австралії.Що стосується озброєння, *"Адмірал Амелько"* отримав 32 універсальні пускові комірки для протикорабельних ракет "Онікс", гіперзвукових "Цирконів" та крилатих ракет "Калібр". Додатково корабель оснащено:130-мм гарматою АУ А-192М,двома зенітно-ракетно-гарматними комплексами 3М89 "Палаш",восьмома зенітними ракетами "Сосна-РА".Водночас самі "Циркони" вже продемонстрували свою неефективність: під час останнього обстрілу Сумщини ракети показали низьку точність, що ставить під сумнів їхній "гіперзвуковий статус" у реальних бойових умовах.РФ намагається показати посилення свого флоту, але фактично технічні, фінансові та виробничі проблеми суттєво гальмують ці плани. У той час, як НАТО та союзники розширюють власні можливості швидкими темпами, російський ВМФ ризикує опинитися на узбіччі технологічної гонки.