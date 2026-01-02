В Україні протягом кількох тижнів запустять пілотне 5G у двох містах

2 января 2026, 8:45

«Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися. Поступово ми пройдемо цей шлях», – наголосив Федоров.

За його словами, наразі під час війни складно реалізовувати такі проєкти.«Треба врахувати військові літаки, радари та інші засоби РЕБ, наприклад, тому що 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність. Тому ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде певний пілот», - пояснив перший віцепрем’єр.Міністр не уточнив, про які саме населені пункти йдеться. Водночас раніше уряд визначив Харків і селище Бородянку на Київщині як пілотні майданчики для тестування мережі нового покоління. Саме там планували перевірити технічні рішення у реальних умовах, проте офіційного підтвердження, чи залишився вибір незмінним, досі немає.