Жителі Сицилії сприйняли землетрус за можливе бомбардування

6 марта 2026, 11:15

Мешканці італійського острова Сицилія після загострення ситуації на Близькому Сході почали масово звертатися до екстрених служб.

Причиною став невеликий землетрус, поштовхи якого люди спочатку сприйняли як можливе бомбардування.Підземні поштовхи магнітудою 4,5 зафіксували у середу в східній частині острова. Землетрус стався на схилах гори Етна на глибині приблизно чотирьох кілометрів. Його епіцентр розташовувався між містами Рагальна, Б’янкавілла та Санта-Марія-ді-Лікодія в провінції Катанія.У Департаменті цивільного захисту повідомили, що інформації про постраждалих або серйозні руйнування не надходило.