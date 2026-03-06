Фінляндія пропонує скасувати обмеження на транзит і присутність ядерної зброї

6 марта 2026, 9:15

Фінський уряд просуває плани внесення змін до законодавства, які дозволили б транзит, імпорт і потенційне зберігання ядерної зброї на своїй території, коли це пов'язано з національною обороною та зобов'язаннями перед НАТО.

Це ознаменує значну зміну політики для держави-члена НАТО, яка історично забороняла такі дії відповідно до свого Закону про ядерну енергію.



Міністр оборони Антті Хяккенен зазначив, що застаріла заборона 1980-х років більше не відповідає поточним потребам безпеки Фінляндії як повноцінного союзника НАТО. Пропозиція збереже заборони для необоронних цілей, одночасно дозволивши союзницькі ядерні можливості в оборонних контекстах.