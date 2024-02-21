Білий дім намагався відмовити РФ від запуску ядерної зброї в космос, - Politico

За даними американського видання Politico, адміністрація президента США Джо Байдена намагалася вести з РФ таємні переговори, щоб відмовити від випробувань космічної ядерної зброї.
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