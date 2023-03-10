Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї за межами Близького Сходу.
Всі мають бути готові до того, який вигляд матимуть сценарії загрози, коли Іран застосує тактику, техніку та процедури, яких країна навчилася в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу на Близькому Сході, – пишуть Fox News з посиланням на високопосадовця із Пентагону під час візиту до Ізраїлю.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Новая линейка цифровых радиоприёмников от Ritmix
- Технологии | Сегодня, 10:15
Вторжение россии нанесло громадный ущерб украинской экологии
- Технологии | Сегодня, 9:45
Мешканці Яворівщини купили плавучий БТР для своїх земляків у ТрО
- Технологии | Сегодня, 9:15
Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї - Пентагон
- Интернет | Сегодня, 8:45
В РФ хакеры взломали интернет-ТВ
- Технологии | Вчера, 20:15
Укренерго відновило енергоживлення Запорізької АЕС
- Безопасность | Вчера, 19:45
Сразу три страны ЕС заблокировали санкции против "Росатом"
- Технологии | Вчера, 19:15
У Польщі завершилися ЗСУ на танках Leopard
- Технологии | Вчера, 18:45
Боррель раскрыл детали нового плана военной помощи Украине
Последние материалы
- Аналитика | 6 марта, 12:06
Найцікавіше за тиждень. Випуск 3 (2023) - Aliexpress заблокував продаж безпілотників для РФ і холодильник EcoFlow Glacie
- Фотогалереи | 4 марта, 7:16
Перші БТР "Spartan", закуплені Фондом Сергія Притули, вже в Україні
- Обзоры | 2 марта, 11:57
Gelius Prometheus X1 - зарядна станція, яку можна возити на велосипеді
- Аналитика | 27 февраля, 11:53
Maxxter NEOS II, FALCON III, ROCK і TRIKE - чотири електроскутери, на які варто звернути увагу
- Аналитика | 26 февраля, 11:17
Електричні велосипеди Maxxter: які моделі доступні в Україні та що саме з цього підійде особисто для вас
- Аналитика | 25 февраля, 21:35
Найцікавіше за тиждень. Випуск 2 (2023) - Smart Generator зі знижкою 20% та рішення LAPP для фотоелектричних систем
- Фотогалереи | 25 февраля, 18:21
Прототип компактного электромобиля Tesla был замечен в Китае — он похож на Mazda
- Фотогалереи | 25 февраля, 16:33
Corsair представила деревянные панели для компьютерных корпусов 4000D и 5000D
- Аналитика | 23 февраля, 7:08
TEO MAX, MAX Seat та MAX Solid - три потужні та стильні електросамокати від Maxxter
Популярные новости
- Интернет | Вчера, 17:15
У Tik-Tok масові збої 5.00
- Технологии | Позавчера, 12:15
Южная Корея одобрила поставки САУ AHS Krab на базе K9 5.00
- Безопасность | 7 марта, 11:45
Binance підтримує жінок у сфері технологій 5.00
- Железо | 5 марта, 12:34
EcoFlow Glacier - перший у світі портативний холодильник з акумулятором 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Новая линейка цифровых радиоприёмников от Ritmix 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Вторжение россии нанесло громадный ущерб украинской экологии 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
Мешканці Яворівщини купили плавучий БТР для своїх земляків у ТрО 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї - Пентагон 0.00
- Интернет | Сегодня, 8:45
В РФ хакеры взломали интернет-ТВ 0.00