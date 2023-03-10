10 марта 2023, 9:15

Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї - Пентагон

Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї за межами Близького Сходу.



Всі мають бути готові до того, який вигляд матимуть сценарії загрози, коли Іран застосує тактику, техніку та процедури, яких країна навчилася в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу на Близькому Сході, – пишуть Fox News з посиланням на високопосадовця із Пентагону під час візиту до Ізраїлю.

