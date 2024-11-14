14 ноября 2024, 10:15

Цієї п’ятниці можна буде побачити сяйво четвертого і останнього супермісяця

15 листопада о 23:28 за київським часом він досягне піку своєї яскравості. Найкращий час для його споглядання — під час сходу місяця в ранніх сутінках.


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