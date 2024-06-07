SpaceX провела черговий запуск Starship, корабель вперше не вибухнув

7 июня 2024, 9:45

Запуск ракети-носія Starship було здійснено з майданчика Starbase, який, своєю чергою, розташований у Бока Чіка, штаті Техас. Операція розпочалась о 15:50 за київським часом.



Під час польоту компанія перевірила здатність Super Heavy й Starship приземлятись на воду. Вже через майже двох годин після початку операції надважка ракета приводнилась у Мексиканській затоці, а корабель - в Індійському океані.