СБУ та ВМС атакували носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин"

13 октября 2023, 15:15

За даними низки українських ЗМІ, з посиланням на джерела в СБУ, Україна сьогодні атакувала носій крилатих ракет "Буян" та позавчора, 11 жовтня, корабель "Павел Державин" у Криму.

Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.Один з організаторів спецоперації зазначив, що після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити, яким чином була здійснена атака.Своєю чергою російські провоєнні пабліки також повідомляють про пошкодження корабля "Павло Державін". Судно зазнало пошкодження гвинтокермової групи, для його евакуації було направлено буксир, який також був атакований.