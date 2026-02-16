ГлавнаяНовости
16 февраля 2026, 12:15

В Італії поліція випадково знайшла 1600-річний римський корабель

Поблизу міста Галліполі на узбережжі Тарантської затоки в водах Іонічного моря, під час патрулювання виявили добре збережений римський вантажний корабель віком близько 1600 років.

Судно знайшли у червні 2025 року співробітники Guardia di Finanza. На дні лежить великий торговий корабель із десятками амфор. 

За оцінками фахівців, він датується IV століттям нашої ери та міг прибути з Північної Африки. Частини корпусу й вантаж збереглися майже неушкодженими.

Місце одразу взяли під охорону через ризик мародерства, а інформацію тримали в таємниці до погодження фінансування. На дослідження та захист об’єкта виділили 780 тисяч євро.

Найближчим часом археологи проведуть неінвазивне дослідження та створять 3D-модель корабля. Після аналізу амфор вирішать, чи піднімати частину вантажу для консервації.

Фахівці називають знахідку підводним архівом, який може дати нові дані про торгівлю Римської імперії.
Оцените новость:
  • 0 оценок