В Італії поліція випадково знайшла 1600-річний римський корабель

16 февраля 2026, 12:15

Поблизу міста Галліполі на узбережжі Тарантської затоки в водах Іонічного моря, під час патрулювання виявили добре збережений римський вантажний корабель віком близько 1600 років.

Судно знайшли у червні 2025 року співробітники Guardia di Finanza. На дні лежить великий торговий корабель із десятками амфор.За оцінками фахівців, він датується IV століттям нашої ери та міг прибути з Північної Африки. Частини корпусу й вантаж збереглися майже неушкодженими.Місце одразу взяли під охорону через ризик мародерства, а інформацію тримали в таємниці до погодження фінансування. На дослідження та захист об’єкта виділили 780 тисяч євро.Найближчим часом археологи проведуть неінвазивне дослідження та створять 3D-модель корабля. Після аналізу амфор вирішать, чи піднімати частину вантажу для консервації.Фахівці називають знахідку підводним архівом, який може дати нові дані про торгівлю Римської імперії.