РФ і КНР вперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані

29 августа 2025, 9:45

Росія та Китай уперше провели спільне патрулювання підводних човнів у Тихому океані, продемонструвавши поглиблення військово-морського співробітництва на тлі ескалації напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.



Ця операція стала логічним продовженням масштабних навчань «Морська взаємодія-2025» та свідчить про поступовий перехід Москви й Пекіна до координації у стратегічних морських зонах.

За офіційними даними Тихоокеанського флоту РФ, патрулювання стартувало на початку серпня після завершення спільних російсько-китайських навчань у Японському морі. У операції брали участь дизель-електричний підводний човен «Волхов» проєкту «Кіло» та неназваний підводний човен ВМС НОАК. Патруль охопив маршрут у Японському морі та Східно-Китайському морі, під час якого російський човен пройшов понад 2 000 морських миль.Співпраця РФ та КНР у військово-повітряній сфері також посилюється. З 2019 року сторони регулярно проводять спільні патрулі стратегічної авіації. У червні 2024 року китайські бомбардувальники H-6 уперше були розгорнуті за межами Тихого океану, пролетівши поблизу узбережжя Аляски разом із російськими Ту-95МС після дозаправки на території РФ. Це був безпрецедентний випадок наближення спільних патрулів до континентальної частини США.У ширшому контексті Китай активніше інтегрується у російські оборонні формати в інших регіонах. Зокрема, у липні 2024 року КНР вперше відправила свої сухопутні війська до Білорусі для участі у навчаннях «Eagle Assault 2024» біля польсько-білоруського кордону, що стало сигналом розширення тристоронньої військової взаємодії РФ–КНР–Білорусь у Європі.Спільне підводне патрулювання РФ та КНР у Тихому океані відображає поглиблення військово-морського партнерства, спрямованого на підвищення оперативної сумісності й відпрацювання сценаріїв стримування США та союзників у регіоні. Подальші кроки, зокрема можливе залучення атомних субмарин, можуть істотно змінити баланс сил в АТР та створити нові виклики для системи безпеки, особливо для США, Японії та Південної Кореї.