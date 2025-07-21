У РФ відкрито завод з виробництва морських дронів

21 июля 2025, 16:15

Росія продовжує нарощувати потенціал морських безпілотних систем.



У Санкт-Петербурзі офіційно відкрито об’єднаний центр із серійного виробництва морських дронів на базі «Кингисеппского машиностроительного завода» (КМЗ).

Підприємство вже почало випуск як цивільних, так і бойових моделей, отримавши держінвестиції обсягом 2,7 млрд рублів у межах оборонного замовлення.



Універсальний центр включає випробувальний полігон із критим басейном, цехи з формування корпусів, виготовлення енергетичних установок та водометних рушіїв. Усі компоненти максимально локалізовані. На кінець 2024 року завод закупив додаткове обладнання для глибшої інтеграції, включно з виготовленням водометів власного проєктування для ударних дронів.



Найбільш показовий зразок — морський дрон «Визир», створений спільно з Санкт-Петербурзьким політехнічним університетом. Довжина 7 м, маса 2,4 т, радіус дії до 500 км, швидкість — до 45 км/год. Катер може діяти автономно або під керуванням оператора, залежно від умов зв’язку. Виконаний із алюмінієвих сплавів і композитів, дрон позиціонується як багатоцільовий — від патрулювання до ударних місій.



Крім військового сегменту, КМЗ налагоджує виробництво цивільних БПА для МНС, Ространснагляду та регіональних адміністрацій. Завдання — моніторинг внутрішніх водойм, виявлення порушень, рятувальні операції. Зараз ведуться переговори про перші постачання, а центр уже вийшов на повний цикл виробництва.

Важливо, що в межах підприємства також працює НДЦ «Радиотехники», який розробляє автономну систему управління морськими дронами в умовах повної втрати зв’язку — фактично йдеться про адаптацію бойових алгоритмів до глушіння та РЕБ. Такі напрацювання суттєво посилюють здатність РФ до автономного морського стримування й атаки на великій відстані без участі екіпажу.