У Фінляндії будують завод з виробництва БпЛА для України

2 декабря 2024, 9:15

Завод буде створено у співпраці фінської групи оборонних та безпекових компаній Summa Defence з українськими партнерами.

«Попит на технологію та виробничі можливості безпілотників високий. Безпілотники постачатимуть не лише в Україну, а й у країни Євросоюзу та НАТО. Безпілотники стануть постійною частиною суспільства, відіграючи життєво важливу роль у забезпеченні критичних суспільних функцій у цивільному, оборонному та безпековому секторах», — говорить Юссі Холопайнен , генеральний директор Summa Defense Ltd.

Масштабне виробництво повітряних, наземних та морських дронів планують розпочати на початку 2025 року.