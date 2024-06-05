Міністерство оборони допомагатиме стартапам масштабувати технологічні рішення

5 июня 2024, 9:45

«Ми підтримуємо екосистему акселераторів у сфері розвитку оборонних стартапів. Зокрема, нещодавно підписали меморандум з Defence Builder Accelerator, в рамках якого будемо допомагати відібраним стартапам робити технологічні рішення, транслювати запит від Сил оборони, швидко докручувати і доставляти їх на фронт. Вони будуть вчитися залучати інвестиції, отримають доступ до тестувань на полігоні, швидкий фідбек про застосування своїх розробок на полі бою та почнуть масштабувати виробництво», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.