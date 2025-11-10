Підсумки другого Фонду підтримки Google для стартапів в Україні

10 ноября 2025, 13:15

У березні 2022 року ми запустили перший Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонд підтримки Google для стартапів в Україні, – який надав 58 українським стартапам фінансову допомогу на загальну суму 5 мільйонів доларів США.

Натхненні неймовірною стійкістю та зростанням українських підприємців, у 2024 році ми оголосили про запуск другого Фонду підтримки Google для стартапів в Україні. Цього разу ми подвоїли наші зобов’язання до 10 мільйонів доларів. Оголошення по запуск другого Фонду було зроблено в Мюнхені під час зустрічі Президента Зеленського та генерального директора Google Сундара Пічаї, що підкреслило стратегічну важливість продовження інвестицій в українську технологічну екосистему. Адміністрування Фондом здійснював 1991 Accelerator — перший і найбільший стартап-акселератор в Україні,



Сьогодні ми раді повідомити, що другий етап Фонду, який діяв протягом 2024–2025 років, завершується, і ми готові поділитися його результатами та історіями.

З-поміж понад 1700 заявок було проведено більше ніж 300 співбесід та відібрано 98 стартапів у 4 когорти для участі у другій програмі Фонду. Кожен отримав до 100 000 доларів бездольового фінансування, важливу менторську підтримку та до 350 000 доларів у вигляді кредитів Google Cloud.Якщо у 2022 році ми бачили компанії з різних галузей, що були зосереджені на виживанні, у 2024 році ми стали свідками зростання кількості стартапів, які вирішували складні нові виклики, спричинені війною. Ми спостерігали сплеск інновацій у сферах безпеки, протидії дезінформації, охорони здоров'я та передових технологій розмінування.Значний акцент було зроблено на штучному інтелекті. Тоді як у 2022 році ШІ був новою галуззю серед стартапів, які подавалися на фінансування, то у 2024 році ми побачили бум компаній, орієнтованих на ШІ, які застосовують цю технологію для вирішення складних, глобальних проблем.Яскравим прикладом є Deus Robotics – компанія, що трансформує складські операції за допомогою платформи ШІ, що керує роботами від будь-якого виробника. Deus Robotics, яка спочатку була робототехнічною компанією, рішуче перейшла на розробку програмного забезпечення на основі ШІ, що перетворює розрізнені складські системи на єдину інтелектуальну мережу. Їхня система вже забезпечила зростання ефективності до 300% для великих логістичних компаній.Разом ці стартапи вже досягають неймовірного прогресу. На сьогодні учасники другого фонду залучили 19 мільйонів доларів подальшого фінансування та найняли понад 300 нових співробітників. Вплив уже очевидний: такі компанії, як Finmap та Uspacy, виходять на нові ринки. Інші, як Wareflow та BazaIT, використовують ШІ для створення економічних можливостей. Не забарилося й світове визнання: засновники Legal Nodes були включені до списку Forbes Europe «30 до 30», а Haiqu був названий виданням Sifted однією з 11 найбільш перспективних квантових компаній Європи.Однак, вплив Фонду виходить за межі фінансування. Йдеться про пряму інтеграцію з технологіями Google та силу спільноти. Для багатьох стартапів однією з ключових цінностей програми був "ефект бренду Google", який відкрив двері, що раніше були зачинені. Як пояснила команда LetsData, стартапу, що протидіє дезінформації:"Ім'я Google надало нам довіри. Це допомогло нам залучити 1,6 млн доларів інвестицій та укласти угоди з ключовими клієнтами".Платформа ментального здоров'я Clearly є однією з найбільш яскравих історій успіху програми, демонструючи масштабне зростання завдяки інтеграції деяких з найпередовіших технологій Google:"Ми пишаємося тим, що є одним із найбільш швидкозростаючих стартапів у сфері ментального здоров'я в Європі — і неможливо переоцінити роль Google у тому, щоб це стало можливим. Нещодавно ми залучили рекордні 1,5 млн доларів США інвестицій та створили наш продукт на основі MedLM, базової моделі Google Cloud, налаштованої для охорони здоров'я. Сьогодні наш щомісячний дохід перевищує 600 тисяч доларів, при цьому зростання сягає понад 50% щомісяця. Все це стало можливим завдяки програмам підтримки Google, безцінному нетворкінгу, менторству та першокласній продуктовій та технічній експертизі".Другий етап Фонду збільшив наш загальний внесок до 15 мільйонів доларів США, підтримавши загалом 156 стартапів від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Сукупно ці компанії залучили понад 60 мільйонів доларів США подальшого фінансування, збільшили свої доходи приблизно на 100% та створили понад 500 нових робочих місць.Наразі ми завершили активне фінансування другого Фонду та зосереджуємося на фінальних менторських сесіях. Ми неймовірно пишаємося тим, що ця ініціатива довела, що інвестиції в українську стійкість приносять приголомшливі економічні результати та допомагають розв’язувати глобальні проблеми. Це історія не просто про виживання, а про конкурентне зростання українських технологій.