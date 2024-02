17 стартапів використовують ШІ, щоб змінити майбутнє кібербезпеки

19 февраля 2024, 12:15

Війна, що триває в Україні, загострила проблеми кібербезпеки, пов'язані з дезінформацією.

Саме тому українські засновники Андрій Кусий та Ксенія Ілюк створили LetsData – стартап, який надає компаніям та організаціям можливість виявлення та аналізу загроз у режимі реального часу для подолання цього виклику. З моменту запуску їхнє рішення на базі штучного інтелекту продемонструвало швидке зростання, вони розпочали діяльність у США, при цьому продовжуючи зосереджувати розробку технологій та продуктів в Європі.Зараз вони є однією з 17 компаній, які приєдналися до другої когорти програми Google for Startups Growth Academy: AI for Cybersecurity. Ця група стартапів з дев'яти країн Європи та Північної Америки візьме участь у тримісячній програмі та отримає доступ до інструментів, партнерів та практик Google, щоб допомогти їм продовжувати масштабуватися — і зрештою зробити світ безпечнішим місцем.Програма офіційно стартує 15 лютого в Інженерному Центрі безпеки Google в Мюнхені. Протягом наступних трьох місяців кожен стартап працюватиме безпосередньо з експертами Google AI та кібербезпеки через персоналізовані майстер-класи та менторські сесії, щоб відповідально розвивати свій бізнес.Дізнайтеся більше про цю групу нижче. Відвідайте startup.google.com для отримання додаткової інформації про Google for Startups Growth Academy та інші пропозиції Google for Startups.