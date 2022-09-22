Професійні сертифікати від Google відтепер доступні українською мовою

22 сентября 2022, 10:45

Війна, яка триває в Україні, змусила мільйони українців покинути свої домівки та тимчасово переселитися в інші регіони України чи за кордон.

Усі ці фактори пришвидшують зміни в тому, як і де люди працюють, отже багатьом українцям доводиться навчатися новим навичкам або навіть змінювати кар’єру.



Сьогодні Професійні сертифікати від Google на платформі Coursera стають доступними українською мовою, щоб допомогти українцям набувати практичні навички, знаходити нову роботу та розвивати свій бізнес у цей складний час. INCO, одержувач гранту від Google.org, надає українцям, які втратили роботу або ризикують її втратити, до 5000 стипендій, які покривають доступ і повну підтримку до навчання від Google на Coursera. Крім того, Google співпрацює з Міністерством цифрової трансформації України та Спілкою українських підприємців, щоб запропонувати професійні сертифікати 1000 малих і середніх підприємств задля розширення можливостей їхнього бізнесу, а також створення нових можливостей для їхніх працівників.



Професійні сертифікати від Google створені для набуття практичних навичок, необхідних для роботи у галузях, які швидко розвиваються. Програма не вимагає попереднього досвіду та дозволяє учасникам навчатися у власному темпі онлайн у зручний час. Сертифікат можна отримати менш ніж за 6 місяців, навчаючись до 10 годин на тиждень. Після завершення програми учасники можуть додати свій сертифікат до резюме та профілю LinkedIn і таким чином отримати перевагу під час пошуку роботи. Навчання доступне онлайн на платформі Coursera та охоплює такі напрями, як Цифровий маркетинг і електронна комерція та ІТ-підтримка – українською мовою, а також Аналітика даних, Керування проектами та UX-дизайн, які доступні англійською мовою.



Щоб підтримати українців, на роботу та засоби до існування яких вплинула війна, INCO отримала понад 3 000 000 євро грантового фінансування від Google.org, щоб надати українцям до 5 000 стипендій, які покривають вартість підписки на Coursera для доступу до Професійних сертифікатів від Google. Грант дозволить INCO через свою програму “Work in Tech” у співпраці з Prometheus, PRJCTR і VUM відкрити українцям можливість здобути важливі цифрові навички та отримати додаткову підтримку у здобутті знань та професійному розвитку. Цей грант - частина внеску від Google.org і співробітників Google у розмірі більш ніж 40 000 000 доларів США грошової допомоги та 5 000 000 доларів у вигляді пожертв.



Щоб підтримати компанії малого та середнього бізнесу та дати змогу їхнім працівникам отримати потрібні цифрові навички, Google разом із навчальною платформою Coursera у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Спілкою українських підприємців відкриває можливість для 1000 компаній малого та середнього бізнесу отримати безплатний доступ до Програми професійної сертифікації від Google для їхніх співробітників. Завдяки гнучким навчальним онлайн-програмам, які можна проходити в зручному індивідуальному темпі, працівники можуть здобути корисні практичні навички та знання.

В той час, коли Україна долає найбільший виклик в новітній історії, технології повинні бути корисними всім, незалежно від їхнього місцезнаходження, віку чи рівня освіти. Завдяки Професійним сертифікатам від Google і підтримці наших партнерів ми хочемо допомогти українцям розвиватися і знаходити для себе нові можливості у майбутньому.