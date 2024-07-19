Працівники торгового центру Варшави звільняються через тиктокера

19 июля 2024, 14:15

Мова йде про відомого тиктокера Crawly, який уже близько року тероризує працівників торгових центрів у Варшаві.

Він перевдягається в костюм гнома і заходить у місця, куди допускаються лише співробітники – за прилавок, у підсобку та роздягальню. Він знімає та не замазує обличчя працівників, а його відео в TikTok б'ють рекорди популярності. Через це вже купа людей офіційно заявили про своє бажання покинути роботу в наслідок цього.Поліції відомо про цю ситуацію, їх представник заявляє, що наразі Crawly можуть звинуватити у порушенні громадського порядку, але проблема в тому, що штраф у кілька сотень злотих для інфлюєнсера зі ста мільйонами переглядів не є надмірним покаранням.