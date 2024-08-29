Шоу дронів пройде у Варшаві

29 августа 2024, 10:45

Нагадуємо, що завтра у Варшаві пройде найбільше в Європі шоу дронів. У ньому візьмуть участь 615 світлових дронів, які синхронно створять на небі 12 фігур.

Захід присвячений 80-й річниці Варшавського повстання і пройде 30 серпня о 21:30.Найкращим місцем для спостереження стане набережна генерала Джорджа Сміта Патона.