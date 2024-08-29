29 августа 2024, 10:45

Шоу дронів пройде у Варшаві

Нагадуємо, що завтра у Варшаві пройде найбільше в Європі шоу дронів. У ньому візьмуть участь 615 світлових дронів, які синхронно створять на небі 12 фігур.

 Захід присвячений 80-й річниці Варшавського повстання і пройде 30 серпня о 21:30.

Найкращим місцем для спостереження стане набережна генерала Джорджа Сміта Патона.
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