Yakaboo анонсувало книгу "Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі"

18 октября 2023, 11:15

На Франкфуртському книжковому ярмарку видавництво Yakaboo Publishing представляє нову книгу «Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі».

Книга Артема Шевченка є документальним часописом про найбільш успішні бойові спеціальні операції ГУР МО України, які були проведені в 2022-2023 роках у трьох природних стихіях – у небі, на морі і на землі, під час спротиву російській військовій агресії.Передмова до книги написана начальником ГУР МО України, генерал-лейтенантом Кирилом Будановим.В основу покладені 4 документальних фільми про спецоперації ГУР України, у яких був задіяний сам автор.