20 ноября 2020, 10:45

Абоненты Киевстар получат скидку при оплате электронных книг на сайте Yakaboo

С 18 ноября по 3 декабря 2020 абоненты Киевстар смогут оплатить электронные и аудио книги мобильными деньгами на сайте yakaboo.ua и с промокодом KS2020Y получить скидку 50 грн на покупку одним чеком от 250 грн.



Акция действует для всех абонентов предоплаченной связи Киевстар, которые пользуются услугой «СМАРТ-ГРОШІ».



Для того чтобы приобрести электронные книги со скидкой, необходимо:

• Выбрать нужные товары на сайте yakaboo.ua;

• Добавить их в корзину;

• При указании метода оплаты - поставить галочку напротив графы "Киевстар";

• Провести онлайн-оплату с мобильного счета, указав промокод KS2020Y;

• Загрузить книгу в личном кабинете и наслаждаться чтением.



Акция предусматривает, что:

• промокодом можно воспользоваться многократно;

• скидка не суммируется с другими промокодами и акциями;

• промокод не подлежит обмену на денежный эквивалент.



Елена Суворова, и.о. директора департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар, комментирует: «Мы продолжаем радовать абонентов и пополнять каталог услуг интересными и полезными сервисами. Возможность оплатить книги на сайте Yakaboo — это еще один яркий пример для пользователей связи Киевстар, что мобильный счет - удобная, быстрая и надежная альтернатива безналичного расчета для небольших платежей. К тому же, так вместе с партнерами мы привлекаем украинцев к инновациям в финансовой сфере».



Иван Богдан, CEO Yakaboo, отмечает: «Мы стараемся сделать чтение книг максимально доступным для каждого. Увеличение книжной аудитории и популяризация украинской книги всегда были нашими приоритетными направлениями. Ежедневно количество заказов, оплаченных по безналичному расчету возрастает и становится такой же привычной, как смартфон в руках. Услуга "СМАРТ-ГРОШІ" от Киевстар предлагает еще один вариант оплаты заказа и быстрого доступа к желаемой книге, а это еще один шаг на встречу нашим читателям».

