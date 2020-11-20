Абоненты Киевстар получат скидку при оплате электронных книг на сайте Yakaboo

С 18 ноября по 3 декабря 2020 абоненты Киевстар смогут оплатить электронные и аудио книги мобильными деньгами на сайте yakaboo.ua и с промокодом KS2020Y получить скидку 50 грн на покупку одним чеком от 250 грн.
Акция действует для всех абонентов предоплаченной связи Киевстар, которые пользуются услугой «СМАРТ-ГРОШІ».
Для того чтобы приобрести электронные книги со скидкой, необходимо:
• Выбрать нужные товары на сайте yakaboo.ua;
• Добавить их в корзину;
• При указании метода оплаты - поставить галочку напротив графы "Киевстар";
• Провести онлайн-оплату с мобильного счета, указав промокод KS2020Y;
• Загрузить книгу в личном кабинете и наслаждаться чтением.
Акция предусматривает, что:
• промокодом можно воспользоваться многократно;
• скидка не суммируется с другими промокодами и акциями;
• промокод не подлежит обмену на денежный эквивалент.
Елена Суворова, и.о. директора департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар, комментирует: «Мы продолжаем радовать абонентов и пополнять каталог услуг интересными и полезными сервисами. Возможность оплатить книги на сайте Yakaboo — это еще один яркий пример для пользователей связи Киевстар, что мобильный счет - удобная, быстрая и надежная альтернатива безналичного расчета для небольших платежей. К тому же, так вместе с партнерами мы привлекаем украинцев к инновациям в финансовой сфере».
Иван Богдан, CEO Yakaboo, отмечает: «Мы стараемся сделать чтение книг максимально доступным для каждого. Увеличение книжной аудитории и популяризация украинской книги всегда были нашими приоритетными направлениями. Ежедневно количество заказов, оплаченных по безналичному расчету возрастает и становится такой же привычной, как смартфон в руках. Услуга "СМАРТ-ГРОШІ" от Киевстар предлагает еще один вариант оплаты заказа и быстрого доступа к желаемой книге, а это еще один шаг на встречу нашим читателям».
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