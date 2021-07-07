Киевстар и Планета кино запускают акцию со скидками на билеты в кинотеатры

7 июля 2021, 13:45

Абоненты Киевстар в июле могут сэкономить 30% стоимости билетов в кинотеатрах сети Планета кино. Для этого мобильный оператор вместе с партнером запустили совместную акцию.

«Коронавирус и карантин сильно сказались на бизнесе в Украине. На телекоме и креативных индустриях, в том числе. Поэтому, нашей новой инициативой совместно с Планетой Кино, мы хотим поддержать и кинотеатры, и украинцев, которым долгое время не хватало таких простых вещей, как поход в кино с друзьями», - прокомментировал Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

До 21 июля включительно все абоненты предоплаты и контракта оператора в приложении «Мой Киевстар» могут получить промокод со скидкой на 2 билета в сети кинотеатров Планета кино. Эти скидки будут действовать до конца июля. Их можно использовать для показов в CINETECH+ залах* в любые дни недели, в том числе и на VIP-места.

«Каждый день команда Планеты Кино работает над тем, чтобы наши клиенты говорили «Ого» и «Вау» после каждого похода в кинотеатр. Поход в наш кинотеатр - это настоящий взрыв эмоций и любимый суперсырний. Мы любим кино, и любим Киевстар, поэтому очень рады нашему сотрудничеству», - Толик Козловский, директор по маркетингу сети кинотеатров Планета Кино.

Напомним также, что «Мой Киевстар» - это сервис, который помогает управлять собственным номером, анализировать затраты и объемы услуг, подключать / отключать услуги и менять тарифный план. В приложении можно пополнять счет без комиссии, получить консультацию в чате и тому подобное.