Троянские планеты: астрономы впервые обнаружили у молодой звезды редкое явление

24 июля 2023, 9:15

Это первое свидетельство существования чрезвычайно редких «троянских» планет – двух планет, которые вращаются вокруг одной звезды по одной и той же орбите, пишет ScienceAlert.

Необычные объекты заметили у молодой звезды PDS 70, расположенной на расстоянии примерно 370 световых лет от Солнца. Это планета размером с Юпитер.Около 20 лет назад астрономы в теории предсказали, что пары планет одинаковой массы могут находиться на одной и той же орбите вокруг своей звезды. Но только сейчас ученым удалось обнаружить подобный «дуэт».Для поиска «троянцев» астрономы использовали Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) – набор из 66 телескопов в чилийской пустыне Атакама. По словам ученых, такие планеты имеют одинаковую продолжительность года и схожие условия обитания.Дальнейшие наблюдения за необычными планетами планируют провести в 2026 году.