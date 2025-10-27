Астрономы нашли планету, на которой может быть жизнь

27 октября 2025, 11:15

Команда астрономов из Университета Пенсильвании открыла экзопланету GJ 251c, вращающуюся вокруг звезды Gliese 251. Этот красный карлик находится «всего» в 18 световых годах от Земли.

Новая «суперземля» в четыре раза тяжелее нашей планеты и обращается вокруг своей звезды за 54 дня, находясь в зоне, где возможно существование жидкой воды.Учёные считают, что при наличии подходящей атмосферы GJ 251c может быть пригодна для жизни. Пока планету не удалось увидеть напрямую. Её присутствие определили по колебаниям звезды.В ближайшие годы GJ 251c станет одной из главных целей для наблюдений нового Сверхбольшого телескопа в Чили, который сможет исследовать её атмосферу и, возможно, найти следы жизни.