25 декабря 2025, 9:15

Німеччина виділила 160 млн євро на відновлення енергетики України

Німеччина зробила найбільший транш для підтримки України, переказавши до Фонду підтримки енергетики понад 160 млн євро.


