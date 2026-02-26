ГлавнаяНовости
26 февраля 2026, 13:15

До Києва привезли рідкісний 750-сильний суперкар Gumpert Apollo S

Купе розганяється до 360 км/год, а його вартість оцінюють у $400-500 тисяч. А завдяки карбоновому кузову важить близько 1,2 тонни.


