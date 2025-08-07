Китай запускає важкі цивільні БПЛА D18

7 августа 2025, 14:45

5 серпня в аеропорту «Сюаньчжоу» у місті Уху (провінція Аньхой) відбувся перший політ китайського вантажного безпілотника D18 виробництва компанії Sichuan Tengdun Technology.

Безпосередньо з моменту запуску виробничої лінії 15 червня до злету минуло лише 52 дні, що демонструє високу швидкість техніко-промислової реалізації проектів у секторі БПЛА в КНР.



D18 — це велика безпілотна платформа з максимальною злітною масою 4,35 тонни та вантажопідйомністю до 1,8 тонни. При цьому апарат має дальність польоту понад 600 км з повним навантаженням і до 1500 км з вантажем 1,5 тонни. Вперше в Китаї для БПЛА цього класу реалізовано модульний вантажний відсік, що дозволяє гнучко адаптувати платформу під різні місії — від гуманітарних операцій і доставки до застосування в надзвичайних ситуаціях і навіть в управлінні погодою.



Технологічно важливою є наявність чотирьох двигунів, резервованих систем управління, а також алгоритмів автономного польоту. Це переводить D18 у категорію напівавтономних багаторазових вантажних платформ, які можуть виконувати критичні завдання без людського втручання в зоні ризику.



D18 — частина ширшого стратегічного процесу: КНР активно створює власну систему повітряної логістики, яка не залежить від пілотованої авіації. У перспективі такі БПЛА можуть створити автономну повітряну мережу доставки, особливо важливу в умовах ізоляції, військових конфліктів або надзвичайних ситуацій. Також їх можлива інтеграція у військово-цивільну модель використання — з гнучким перемиканням на потреби армії.

Іншими словами, поява D18 — не лише прорив у цивільному БПЛА-сегменті, а й сигнал про те, що Китай наближається до масштабного переходу на модульну дронову логістику, з потенціалом військового та стратегічного застосування.