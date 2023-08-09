Розвідники тестують новий український БПЛА SpyGun

9 августа 2023, 9:45

Після тилових випробувань новий український БПЛА SpyGun передали для тестування у зону бойових дій.

Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню.БПЛА створили українські інженери й проектувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.Комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління.Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км.