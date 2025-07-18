РФ розширює можливості ПЗРК для боротьби з БПЛА вночі

18 июля 2025, 11:15

На російських майданчиках повідомляють про новий технічний апдейт — адаптер для встановлення тепловізійних прицілів на переносні зенітно-ракетні комплекси «Ігла» та «Верба».

Це рішення розраховане на використання ПЗРК для знищення низькошвидкісних БПЛА типу «Баба-Яга», особливо вночі. Теплопідпис бензинових дронів добре виявляється прицілом, а головка самонаведення ПЗРК (особливо у випадку «Верби») має достатню чутливість для фіксації таких цілей.Ініціатива вказує на прагнення росіян активізувати ресурси ППО тактичного рівня, які часто перебувають без діла, та компенсувати брак спеціалізованих антидронових засобів.Переобладнання ПЗРК таким чином не потребує суттєвого втручання у конструкцію та може стати поширеним явищем у тилових районах або під час нічної оборони об’єктів.