Індійська армія закуповує майже 30 тисяч нічних прицілів

20 октября 2025, 15:15

Гучний контракт на $75 млн із MKU виглядає як технічна дрібниця на фоні мегапроєктів ВПС та ВМС, але саме такі "невидимі" закупівлі вирішують бій у темряві. Індія масово озброює стрільців нічними очима.

За даними компанії, армія придбала 29 762 приціли Netro NW 3000, розроблені й виготовлені за категорією IDDM. Угода пройшла за "екстреними повноваженнями" міністра оборони — сигнал, що питання нічного бою виведено в оперативний пріоритет. Система розрахована на інтеграцію зі штурмовими гвинтівками, після серії полігонних випробувань. Це продовження курсу "Make in India" і підкріплення попередньої липневої закупівлі понад п’яти тисяч тепловізійних прицілів для кулеметів.Операційний ефект тут не в одиничній "крутості" прицілу, а в масштабі одночасного переоснащення. Масовість створює щільність спостереження взводу/роти вночі, підвищує темп виявлення цілей і зменшує "мертві зони" між постами.На гірському ТВД це означає раніше виявлення проникнень і засідок, на рівнині — швидшу реакцію в контрДРГ-діях і боях у населених пунктах. Сукупний ефект посилюють тепловізійні комплекти на кулеметах: пара "нічного прицілу стрільця" та "тепловізії на вогневій підтримці" дає відчутний приріст і точності, і дальності умовного "нічного куполу".Такий крок має і "неметалеві" вимоги: без дисципліни енергозабезпечення, обслуговування тубусів, калібрувань і навчання операторів приріст буде з’їдений логістикою. Потрібні батарейні ланцюжки, ремонтні комплекти, стандартизовані кріплення, сумісні ІЧ-підсвітки й лазерні цілевказівники, а також оновлені інструкції з ідентифікації "свій-чужий", аби зменшити ризики френдлі-файр у насиченому ІЧ-середовищі. Противник, своєю чергою, адаптуватиметься — від ІЧ-камуфляжу до теплових муляжів і придушення підсвітки.