Teltonika FMM640

10 июля 2022, 8:18

Професійний трекер з підключенням LTE CAT M1, NB IoT, що дозволяє використовувати пристрій з новітніми і найбільш економічними технологіями.

Функції FMM640, такі як дані FMS CAN (J1939), дані CAN палива (J1708), дані тахографа в режимі реального часу (K-line), дистанційне завантаження файлів тахографа, підтримка різних пристроїв з інтерфейсами RS232 або RS485 сторонніх виробників і Dual-SIM забезпечать максимальну ефективність вашого парку. Пристрій підтримує універсальні датчики BLE, мітки радіомаяка, гучний зв'язок, оновлення прошивки і конфігурації через Bluetooth. Трекер підходить для використання в міжнародній логістиці, рефрижераторних перевезеннях, сільському господарстві, будівництві та видобутку корисних копалин, службі безпеки і аварійній службі, а також суміжних областях.

підтримка як LTE M1 так і NB IoT мереж Підтримка як LTE M1, так і NB IoT мереж

віддалене завантаження даних тахографа Тахограф забезпечує читання даних в реальному часі, допомагає керувати часом роботи водіїв і віддалено завантажувати важливі файли з найпопулярніших моделей тахографів

послідовний порт RS232 / RS485 RS 232 / RS485 інтерфейси для зв'язку з зовнішніми пристроями, такими як зчитувачі RFID, цифровими і ультразвуковими датчиками рівня палива і іншими пристроями

зчитування даних CAN з різних транспортних засобів 2 лінії CAN дають можливість одночасно зчитувати параметри з CAN лінії і працювати з тахографом або іншими сенсорами на базі CAN

dual SIM - допоможе значно скоротити витрати в роумінгу Dual SIM - допоможе значно скоротити витрати в роумінгу

акумулятор дозволяє працювати без зовнішнього джерела живлення Акумулятор дозволяє працювати без зовнішнього джерела живлення

моніторинг рівня палива і температури за допомогою ДУТ Моніторинг рівня палива і температури за допомогою ДУТ (датчиків рівня палива)



