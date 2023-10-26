Vodafone спростив доступ до мережі NB-IoT у Києві

26 октября 2023, 15:15

Vodafone Україна оголосила про спрощення доступу до мережі Narrowband Internet of Things (NB-IoT) у Києві.

Тепер для підключення пристроїв до мережі NB-IoT не потрібно подавати заявку, достатньо мати сумісне обладнання та активувати відповідний тариф.



Мережа NB-IoT від Vodafone забезпечує надійний зв'язок для інтернету речей і дає змогу підключати мільйони пристроїв та сенсорів. Особливістю є підтримка режиму Power Saving Mode, який мінімізує енергоспоживання пристроїв та дозволяє їм працювати до 10 років від батарейки.



Спрощений доступ дозволить клієнтам Vodafone швидше розгортати проекти Smart City, IoT у сферах логістики, сільського господарства, охорони здоров'я тощо.



«Ми раді запропонувати ще зручніший спосіб доступу до переваг NB-IoT. Це дозволить пришвидшити реалізацію IoT проектів у Києві та сприятиме digital-трансформації», – прокоментував Андрій Отрощенко, директор з маркетингу Vodafone Україна.



NB-IoT мережа Vodafone працює у Києві на частоті 1800 МГц і забезпечує високу якість покриття. Компанія планує масштабувати такий підхід на інші міста в майбутньому.