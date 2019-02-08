Vodafone провел тестирование собственной сети NB-IoT в двух городах

8 февраля 2019, 12:15

Vodafone Украина сообщает об успешном завершении очередного этапа развития интернета вещей (IoT) в Украине – успешном тестировании собственной сети NB-IoT.

Теперь клиенты и партнеры компании смогут использовать наиболее современную технологию передачи данных в мире для интернета вещей, которая отличается низким энергопотреблением, высокой проникающей способностью и защищенностью. Приоритетом для сети NB-IoT является бесперебойная передача данных, так как отработка каждого запроса, отсутствие отказов – крайне важны для IoT-устройств и систем



Тестирование было проведено на фрагментах сети Vodafone в Киеве и Харькове с использованием клиентского оборудования, предоставленного для тестов компаниями «Киевгаз» и «Радмиртех». Это счетчики и специальные модули для автоматизированной передачи показаний.



IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Это направление позволяет различным устройствам, таким как датчики, сенсоры, приборы, взаимодействовать между собой без участия человека. IoT может применяться в любой сфере, где есть процессы, которые могут быть автоматизированы и выполняться без участия человека. IoT-решения позволяют удаленно отслеживать состояние объектов и собирать данные для их последующего анализа. Vodafone реализует IoT-проекты в различных сферах: Smart City, умные измерения, умное сельское хозяйство и прочие; IoT-решения компании являются частью таких комплексных проектов как подготовка Чемпионата мира по футболу 2022, «Видение: 2030».



В августе 2018 года Vodafone объявил о старте национального проекта Vodafone Smart City. Проект предполагает внедрение «умных» технологий от Vodafone, разработанных в глобальных R&D-центрах оператора и успешно применяющихся в европейских городах, в систему муниципального управления и социальные сферы общественной жизни. Решения будут реализованы на базе европейской IoT-платформы Vodafone по примеру Лондона, Амстердама, Мюнхена и Лиссабона.



Примеры применения NB-IoT сети:



решения для Smart City: уличное освещение, умный транспорт, мониторинг дорожного движения, умная парковка и пр;

решения для частных пользователей: умные счетчики, отслеживание багажа, трекеры животных, smart health, умный дом;

решения для бизнеса: агросектор, промышленное производство, retail, «умные» датчики расхода воды, газа, электричества, логистика.



В декабре 2018 года Vodafone Group и Vodafone Украина подписали договор об использовании глобальной IoT-платформы Vodafone в Украине. Vodafone является крупнейшим поставщиком IoT-решений в мире и признан мировым лидером в области М2М-решений по результатам глобального отчета Magic Quadrant, составленного компанией Gartner. Сегодня IoT-платформа Vodafone обеспечивает 77 миллионов подключений по всему миру. У Vodafone есть порядка 80 проектов на базе IoT-решений в 27 странах мира: от США до Южной Кореи и Новой Зеландии, от Нидерландов до Южной Африки.



Украинские клиенты Vodafone получат доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизовано управлять IoT-решениями в своих компаниях. На практике это даст возможность использовать IoT-продукты, проверенные сотнями компаний по всему миру, и через web-интерфейс самостоятельно управлять SIM-картами, подключениями и сервисами, проводить диагностику SIM-карт и соединений и получать отчетность о работе услуг в режиме real time.