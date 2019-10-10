Стартовал пилотный образовательный курс Интернета вещей от Vodafone

10 октября 2019, 9:45

В Государственном университете телекоммуникаций стартовал пилотный образовательный курс Интернета вещей (Internet of Things, IoT) от Vodafone.



Образовательная программа рассчитана на студентов четвертых курсов всех факультетов вуза и призвана обучить работе с современными электронными IoT-устройствами и сетями.

Курс базируется на практических кейсах Vodafone по проектированию, внедрению и управлению сетями интернета вещей. Существенная часть программы посвящена кибербезопасности и менеджменту проектов.

Уже сегодня 25 студентов получат доступ к облачным мощностям Vodafone Cloud и будут совершенствовать навыки на новейших компьютерах и наборах Arduino. Лучшие студенты пройдут стажировку в Vodafone, где примут участие в разработке и внедрению первых IoT-проектов в Украине.



«Миссия Vodafone, как мирового лидера на IoT-рынке, способствовать повышению уровня образования и осведомленности украинцев в высокотехнологических трендах, которые улучшают повседневную жизнь. Интернет вещей постепенно проникает во все сферы жизни и отрасли промышленности, поэтому уметь разбираться в этом должны не только студенты информационных и телеком факультетов, но и специалисты по менеджменту проектов, маркетингу. Пилотный образовательный проект с Государственным университетом телекоммуникаций только первый шаг на этом перспективном пути.

В планах на следующий год – расширить программу сотрудничества на другие высшие учебные заведения Украины», – отметил Николай Тракнов, руководитель департамента цифровых решений и платформ.



Internet of Thing (Интернет вещей) – концепция сети, которая состоит из взаимосвязанных физических устройств, оснащенных датчиками, и ПО, которое обеспечивает передачу и обмен данными между физическим миром и компьютерными системами с помощью стандартных протоколов связи. Технология сертифицирована и стандартизована GSMA в июле 2016 года и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах



Наиболее популярными направлениями развития интернета вещей сегодня являются: smart города, умные дома, промышленность, аграрный сектор.