Vodafone успешно протестировал собственную сеть NB-IoT в Одессе

9 апреля 2019, 10:15

Vodafone Украина сообщает об успешном завершении очередного этапа развития интернета вещей (IoT) в Украине – успешном тестировании собственной сети NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) в Одессе.



Тестирование было проведено на фрагментах сети Vodafone в Одессе с использованием партнерского оборудования. Это специальные модули для Smart metering с автоматизированной передачей показаний, обладающие ультранизким энергопотреблением, как в режиме ожидания, так и в режиме обмена данными.

NB-IoT устройства смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом устройства смогут получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. Развертывание технологии NB-IоT выполняется на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRa. Технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей девайсов до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование. Vodafone Украина активно продолжает тестирование сети NB-IoT по всей Украине с клиентами и партнерами для их полной готовности к коммерческому запуску сети NB-IoT.IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна 21 миллиону украинцев. Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 года и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах.Напомним, что Vodafone Украина подключен к глобальной IoT-платформе Vodafone, мирового лидера в области IoT-решений. Таким образом, украинские клиенты Vodafone смогут получить доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.В августе 2018 года Vodafone объявил о старте национального проекта Vodafone Smart City. Проект предполагает внедрение «умных» технологий от Vodafone, разработанных в глобальных R&D-центрах оператора и успешно применяющихся в европейских городах, в систему муниципального управления и социальные сферы общественной жизни. Решения будут реализованы на базе европейской IoT-платформы Vodafone по примеру Лондона, Амстердама, Мюнхена и Лиссабона.