Киевстар продолжает развивать сеть для "умных" устройств

7 ноября 2019, 14:15

Сеть NB-IoT от Киевстар успешно протестирована и запущена еще в трех областях Украины.После успешного тестирования в первом полугодии 2019 года Киевстар развернул технологию NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – сеть для «умных» устройств – вХарьковской, Днепропетровской и Львовской областях. Качество работы сети было проверено с использованием оборудования на четырех промышленных и муниципальных предприятиях, а также при участии предприятий ЖКХ, поставщиков тепла и водных ресурсов, ИТ разработчиков оборудования для «интернета вещей». В целом, с момента начала тестирования сеть NB-IoT уже пилотно работает на 28 фрагментах сети Киевстар в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре.Илья Польшаков, Директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар комментирует: «Киевстар разрабатывает для своих клиентов такие проекты и инструменты, которые позволят обеспечить лёгкое и удобное функционирование бизнеса в Украине. Промышленный IoT для нас - стратегическое направление для развития, толчок которому в Украине дало появление стандарта связи 4G. Наш опыт показывает, что бизнес разных направлений заинтересован в технологии сети для «умных» устройств, ведь это возможность автоматизировать системы учета потребления ресурсов на предприятии, а значит компании могут значительно оптимизировать операционные затраты».Ключевой участник в цепочке тестирования сети – это «умный» счетчик, который осуществляет мониторинг качества электро-, теплосети и подачи воды или газа. Тестирование с использованием интеллектуальных счетчиков позволяет проверить полный цикл работы сети NB-IoT, оперативно выявить дефекты и устранить ошибки. Одним из партнеров, который присоединился к тестированию сети в начале года и на базе которого Киевстар в дальнейшем развернул сеть NB-IoT, стала компания-разработчик ИТ-решений в сфере учета природных ресурсов «ИТР Украина». В качестве тестовых образцов специалисты подключили к сети NB-IoT на базе стандарта связи 4G (LTE) электронные счетчики показаний потребления газа, воды и электричества, данные с которых автоматически поступали на сервер компании «ИТР Украина».«Технология NB-IoT позволяет предложить ряд решений в сфере «интернета вещей» - от передачи данных со счетчиков до анализа и синхронизации данных с облачными приложениями. – дополняет Лев Ванян, директор ИТР Украина. Главное преимущество технологии – ее низкая энергозатратность при высокой скорости передачи данных. Мы ожидаем, что сеть NB-IoT станет широко востребованной в сферах ЖКХ, коммунального транспорта и на предприятиях агропромышленного комплекса».В целом, по словам нескольких участников тестирования, экономия в проекте Smart Metering – «умные» датчики измерения потребления водных ресурсов - составляет около 17% всех операционных затрат предприятия. Экономия включает в себя сокращение расходов на оплату труда персоналу, топлива и обслуживание авто.Бизнес-клиенты Киевстар могут заказать как подключение к сети NB-IoТ, так и «умные» устройства, и программное обеспечение для мониторинга и управления.