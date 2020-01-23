Vodafone запускает "Умный учет" воды

23 января 2020, 10:45

Совместно с водоканалами Украины Vodafone начинает пилотный проект «Умный учет» (Smart Metering) на базе сети NB-IoT.

На узлы коммерческого учета воды в инфраструктуре водоканалов устанавливается оборудование, с помощью которого в онлайн-режиме снимаются и передаются данные по объемам подачи воды. Услуга позволит автоматизировать процесс сбора данных, их обработку и управление.



Водоканалы, которые участвуют в пилотном проекте, получают доступ к web-кабинету с информацией о коммерческом использовании воды, удобный инструмент для планирования и аналитики, а также возможность автоматической загрузки данных в свои информационные базы и системы.



Сейчас «пилоты» запущены в городах Сумы и Вишневое. Планируется сотрудничество с пятью городами, среди них как города-миллионники, так и районные центры. Основным критерием для участия в проекте является открытость и готовность водоканалов внедрять в рабочий процесс новые технологические решения.



После окончания пилотного проекта планируется коммерческий запуск услуги «Умный учет» для водоканалов, в дальнейшем - для других поставщиков услуг ЖКХ. Также планируется развивать услугу в таких направлениях, как технологический учет ресурсов, квартирный учет, биллинг.



20 января 2020 Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей NB-IoT. Для клиентов, которые подключатся к сети в первые четыре месяца ее работы, действует акционное предложение – стоимость годового тарифа при подключении с 20.01 до 20.05, составит 20 грн. Пакет включает дата трафик, необходимый для передачи информации с устройства.

Для тех, кто подключится к сети после 20.05, годовая стоимость для подключения устройства к NB-IoT сети Vodafone составит 200 грн.