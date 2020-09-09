Vodafone провел успешные IoT-пилоты с водоканалами Украины

9 сентября 2020, 13:15

Совместно с водоканалами в двух городах Украины Vodafone провел пилотный проект «Умный учет» (Smart Metering) на базе сети NB- IoT.

На узлы коммерческого учета воды в инфраструктуре водоканалов было установлено оборудование, с помощью которого в онлайн-режиме снимали данные по объемам подачи воды. Через сеть NB-IoT данные передавались на веб-интерфейс ответственного работника водоканала. Полученные данные водоканалы использовали для аналитики, планирования нагрузок на насосные станции и интеграции их в билинг водоканала.



Проведенные тесты подтвердили готовность сети к коммерческому запуску услуги для операторов рынка ресурсов ЖКХ и девелоперских компаний.



Устройства, подключенные к NB-IoT сети, могут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. Развертывание технологии NB-IоT осуществляется на базе сети LTE, для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности - шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRa. Технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей девайсов до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование.



IoT - одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна около 20 миллионам украинцев. Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах.



Напомним, что Vodafone Украина подключен к глобальной IoT платформе Vodafone, мирового лидера в области IoT-решений. Таким образом, украинские клиенты Vodafone смогут получить доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.