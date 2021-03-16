16 марта 2021, 13:45

За два года база клиентов IoT Vodafone выросла на 73%

За 2019 и 2020 годы база IoT-клиентов Vodafone увеличилась на 73%, а количество новых IoT-карт в 2020 году выросла в 2 раза по сравнению с 2018 годом.



По результатам работы в 2020 году IoT-решениями оператора воспользовались клиенты из разных сфер бизнеса: охранная деятельность – 25%, транспорт и логистика – 20%, торговля – 15%, сельское хозяйство – 12%, платежные терминалы – 9%, энергетика – 9% и тому подобное. Исходя из этого, оператором разработана линейка IoT тарифных планов.



Большинство решений, которые пользуются спросом среди бизнес-клиентов, нацеленные на отслеживание транспорта и техники с целью контроля его работы, мониторинга маршрута или места пребывания в случае угона.



Из новых направлений – заказы органов государственной власти и коммунальных пидтприемств для реализации решений в рамках Smart City.



Vodafone предлагает клиентам услуги, нацеленные на экономию ресурсов – средств, времени, рабочей силы. Поэтому клиенты активно применяют инновационные услуги оператора, которые имеют мощную техническую основу – сеть NB-IоT и web-интерфейс для пакетного управления SIM-картами IoT Monitor.



В январе 2020 года Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей. Развертывание технологии NB-IоT осуществляется на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRaWAN.



В феврале 2020 запущена услуга для пакетного управления IoT SIM-картами – IoT Monitor. Решение реализовано на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone. Услуга доступна через единый глобальный web-интерфейс. С помощью детальной статистики можно проверить активность SIM-карты, использование data-трафиком, детали последних интернет-сессий. Пользователь может самостоятельно построить бизнес логику событий и спланировать уведомления о различных событиях.



У сентябре запущено услугу «Умный учет воды» в коммерческую эксплуатацию. Это комплексное решение, которое позволяет автоматизировать сбор и учет данных об использовании водных ресурсов. Vodafone предлагает клиентам – ОСМД, ЖЭКам, коммунальным предприятиям инновационное для Украины решения учета воды и других коммунальных ресурсов.



Об NB-IoT



Устройства, подключенные к NB-IoT сети, могут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. Технология NB-IоT позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей комплектующих до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование.



IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна около 30 миллионам украинцам. Технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах.



Vodafone Украина подключен к глобальной IoT платформе Vodafone, мирового лидера в области IoT-решений. Таким образом, украинские клиенты Vodafone смогут получить доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.

