Vodafone Украина запускает услугу IoT Monitor на базе платформы Vodafone

24 февраля 2020, 11:15

Vodafone Украина запускает услугу для пакетного управления IoT SIM-картами – IoT Monitor. Решение реализовано на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone.

Клиенты, которые воспользуются IoT Monitor, смогут самостоятельно управлять всеми IoT-подключениями:

• менять статусы IoT SIM-карт,

• самостоятельно менять тарифные планы,

• контролировать использование трафика,

• устанавливать лимиты,

• проводить мониторинг состояния SIM-карт,

• устанавливать параметры нотификации об изменениях,

• формировать отчетность (доступны 37 различных видов отчетности),

• возможность подключения по API.



Пользователям предоставляется возможность подключать к услуге клиентские приложения, а также гарантируется безопасность передачи данных и техническая поддержка 24/7.



Услуга доступна через единый глобальный web-интерфейс на украинском, английском и русском языках. С помощью детальной статистики можно проверить активность SIM-карт, пользование data-трафиком, детали последних интернет-сессий.



Пользователь может самостоятельно построить бизнес логику событий и спланировать нотификации о различных событиях, например, в случае потери картой связи, приближения к лимиту трафика или блокировке карты, если её не санкционированно достали из устройства.



IoT connectivity-платформа, на базе которой работает услуга IoT Monitor, разработана в Германии и успешно используется в 42 странах мира, в том числе в Великобритании, Испании, Германии, Нидерландах. Наиболее востребованной услуга среди таких предприятий, как банки, охранные службы, предприятия ЖКХ, транспортные и логистические компании, а также у разработчиков IoT девайсов, агрокомпаний и компаний, работающих в сфере Smart City.