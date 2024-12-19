70% IoT SIM-карток від Vodafone автоматизовано керуються на платформі Vodafone

19 декабря 2024, 12:45

Vodafone відзначає суттєве зростання кількості користувачів платформи My Vodafone для самостійного керування SIM-картками з ІоТ-тарифами.

Вже більше ніж 70% карток автоматично керується на платформі.

Протягом останніх двох років Vodafone впровадив 15 функціоналів для спрощення та автоматизації процесу керування IоT SIM-картками. Це дає можливість клієнтам IoT послуг ефективно використовувати людські та матеріальні ресурси.До топ-3 найпопулярніших функцій наразі належать:1. Гео функціонал для IoT дозволяє контролювати місцезнаходження своїх пристроїв і, у випадку несанкціонованого їх переміщення, отримувати від оператора сповіщення та приймати рішення, як реагувати на таку подію. Цей функціонал користується особливою популярністю серед банків через автоматичний моніторинг терміналів. Бо однією з актуальних на сьогодні потреб є не допустити незаконне використання обладнання поза підконтрольною Україні територією.2. Віддалена перевірка статусу з’єднання IoT SIM-картки суттєво зменшує час і витрати компаній на знаходження проблем зі зв’язком і їх вирішення. Функціонал дозволяє проводити діагностику роботи IоТ-картки та її реєстрації в мережі і, за необхідності, самостійно та віддалено її перезавантажити. Таким чином відпадає необхідність відправляти команду до місцезнаходження некоректно працюючого приладу.3. API функціонал вирішує питання оптимізації ресурсів. Він надає можливість керувати SIM-картками автоматизовано, без залучення додаткового персоналу, а також інтегрувати процес взаємодії з внутрішніми системами клієнтів.