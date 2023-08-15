Звичайну SIM можна замінити на eSIM за декілька хвилин в My Vodafone

15 августа 2023, 11:15

Vodafone запустив швидку заміну SIM на eSIM. Тепер перейти на віртуальну SIM-картку можна за декілька хвилин в застосунку самообслуговування My Vodafone.

Як встановити собі технологічну eSIM замість звичайної картки у My Vodafone:



1) Обрати «Заміна SIM на eSIM» в розділі Послуги, «Операції з SIM-карткою»

2) Оплатити вартість eSIM з мобільного рахунку – вартість становить 100 грн.

3) Ввести свій e-mail для отримання профілю картки на пошту та код з SMS

4) Отримати віртуальну SIM-картку на email

5) Повернутись у застосунок My Vodafone та завершити активацію, керуючись підказками.

