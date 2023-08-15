15 августа 2023, 11:15

Звичайну SIM можна замінити на eSIM за декілька хвилин в My Vodafone

Vodafone запустив швидку заміну SIM на eSIM. Тепер перейти на віртуальну SIM-картку можна за декілька хвилин в застосунку самообслуговування My Vodafone.

Як встановити собі технологічну eSIM замість звичайної картки у My Vodafone:

1)    Обрати «Заміна SIM на eSIM» в розділі Послуги, «Операції з SIM-карткою»
2)    Оплатити вартість eSIM з мобільного рахунку – вартість становить 100 грн.
3)    Ввести свій e-mail для отримання профілю картки на пошту та код з SMS
4)    Отримати віртуальну SIM-картку на email
5)    Повернутись у застосунок My Vodafone та завершити активацію, керуючись підказками.


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