1 августа 2024, 12:15

Стати абонентом Vodafone можна через застосунок

Відтепер, щоб стати абонентом передплати Vodafone, достатньо зробити кілька натискань в застосунку My Vodafone на смартфоні.



Стати клієнтом Vodafone і підключитись до будь-якого тарифу оператора відсьогодні можна повністю онлайн, навіть не виходячи з дому. Для цього необхідно завантажити застосунок My Vodafone та на стартовій сторінці натиснути «Купити новий номер». Новий клієнт отримує просту покрокову інструкцію, яка проведе від придбання eSIM або звичної SIM до вибору тарифу та номеру. Після цього залишилося оплатити, дочекатися активації номера і можна користуватись перевагами, які надає Vodafone.



Цього року раніше Vodafone вже запропонував онлайн підключення на контракт у My Vodafone з верифікацією через Дію. Отже наразі онлайн підключення можливе для будь-якого доступного тарифу Vodafone, незалежно від форми обслуговування.



Компанія продовжує розвивати застосунок самообслуговування, щоб зробити його ще більш зручним та простим інструментом для користування мобільним зв’язком та управління своїм номером. Віднедавна компанія реалізувала в My Vodafone швидку заміну SIM на eSIM.