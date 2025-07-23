23 июля 2025, 12:45

Трамп выводит США из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп выводит США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ссылаясь на ее антиамериканские и антиизраильские настроения, пишет New York Post.



Трамп распорядился провести 90-дневный анализ ЮНЕСКО еще в феврале, уделив особое внимание выявлению "антисемитизма или антиизраильских настроений в организации". По итогам проверки чиновники администрации обратили внимание на политику ЮНЕСКО в области разнообразия, равноправия и инклюзивности, а также на ее пропалестинскую и прокитайскую предвзятость, пишет издание.



"Президент Трамп принял решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО, организации, которая поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проблемы, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре", — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

